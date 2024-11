EQS-News: JDC Group mit Rekordumsatz: JDC wächst im dritten Quartal um 36,1 Prozent auf über 52 Mio. EUR

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

JDC Group mit Rekordumsatz: JDC wächst im dritten Quartal um 36,1 Prozent auf über 52 Mio. EUR

Umsatz liegt erstmals in einem dritten Quartal über 50 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten steigt der Umsatz damit um 28,7 Prozent auf 158,2 Mio. EUR

EBITDA steigt im dritten Quartal 2024 um 41,4 Prozent auf 2,3 Mio. EUR; in den ersten neun Monaten damit um 37,0 Prozent auf 9,2 Mio. EUR; EBIT steigt um 83,7 Prozent auf 4,6 Mio. EUR

Guidance 2024 wird bestätigt

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen der ersten neun Monate 2024 erneut ein deutliches Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn:

Der Umsatz ist im dritten Quartal historisch stark um 36,1 Prozent auf 52,1 Mio. EUR angewachsen (Q3 2023: 38,3 Mio. EUR). Somit steigt der Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 um 28,7 Prozent auf 158,2 Mio. EUR (9M 2023: 122,9 Mio. EUR).

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech stieg im dritten Quartal um 38,6 Prozent auf 46,4 Mio. EUR. Für die ersten neun Monate bedeutet dies ein Wachstum um 30,2 Prozent auf 141,2 Mio. EUR. Im Geschäftsbereich Advisory stieg der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich um 17,9 Prozent auf 9,1 Mio. EUR und damit in den ersten neun Monaten 2024 um 17,2 Prozent auf 27,7 Mio. EUR.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe stieg im dritten Quartal um 41,4 Prozent auf 2,3 Mio. EUR (Q3 2023: 1,6 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2024 bedeutet dies ein Wachstum um 37,0 Prozent auf 9,2 Mio. EUR (9M 2023: 6,7 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich im dritten Quartal auf 0,8 Mio. EUR vervielfacht (Q3 2023: 0,2 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate bedeutet das ein Wachstum um 83,7 Prozent auf 4,6 Mio. EUR (9M 2023: 2,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten hat sich mehr als verdoppelt auf 3,1 Mio. EUR.

„Die historisch gute Performance unserer JDC Group in allen Geschäftsbereichen ist sicherlich das Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten und Vor-Investitionen und macht uns als Team sehr stolz. freut sich Ralph Konrad, CFO der JDC Group über die Quartalszahlen. „Noch stärker als der Umsatz wächst allerdings das Datenvolumen und die Anzahl und Komplexität der Geschäftsprozesse auf der Plattform, weshalb wir uns nicht zurücklehnen werden. Wir optimieren an vielen Stellen und sorgen mit vielen neuen Tools und Technologien für die notwendige Skalierung der Plattform. Dennoch ist dieser Rekord-Moment eine gute Gelegenheit, allen Mitarbeitern und Antreibern innerhalb des Konzerns ein riesiges Dankeschön für Ihren Einsatz zu sagen.“

„Wir freuen uns über unser historisch gutes Wachstum. Und auch darüber, dass sämtliche Produktsparten und alle Vertriebswege zu unserem starken Wachstum beitragen: Besonders auffällig ist die positive Entwicklung des Versicherungsgeschäfts auf der Jung, DMS & Cie. Plattform, sowohl in der Personen- als auch in der Sachversicherung. Aber auch das Investmentgeschäft läuft aufgrund der guten Kapitalmarktentwicklung erfreulich und es gibt wieder erste Abschlüsse in der Kapitalanlageimmobilie und im Hypotheken- und Finanzierungsgeschäft. Das Advisory Geschäft unter der Marke FiNUM wächst nun auch stabil oberhalb von 15 Prozent. Das obere Ende unserer Umsatzvorgaben für die Jahre 2024 und 2025 in Höhe von EUR 220 Mio. für 2024 bzw. mindestens EUR 250 Mio. für das Jahr 2025 sind damit gut greifbar. Unser Fokus liegt nun darauf, durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen und den Einsatz von KI unser starkes Wachstum in gute Gewinne umzumünzen.”

Die wesentlichen Kennzahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2024 stellen sich wie folgt dar:

Überblick Veränderungen Veränderungen Q3 - 2024 Q3 - 2023 zum Vorjahr 9M 2024 9M 2023 zum Vorjahr TEUR TEUR in % TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 52.140 38.303 36,1% 158.216 122.914 28,7% - davon Advisortech 46.352 33.441 38,6% 141.246 108.446 30,2% - davon Advisory 9.095 7.716 17,9% 27.701 23.638 17,2% - davon Holding/Konso. -3.307 -2.853 -15,9% -10.732 -9.169 -17,0% EBITDA 2.302 1.628 41,4% 9.198 6.715 37,0% EBIT 761 168 >100% 4.606 2.508 83,7% EBT 458 -242 >100% 3.731 1.413 >100% Konzernergebnis 279 -359 >100% 3.052 1.267 >100%

Ausblick

Wir erwarten im vierten Quartal – trotz aktuell herausfordernder politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – ein gutes Jahresendgeschäft. Wir halten weiterhin für 2024 an einem Umsatzzuwachs auf 205 bis 220 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 14,5 und 16,0 Mio. EUR fest.

Den Brief an die Aktionäre für Q3/9M 2024 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,4 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 7,5 Milliarden Euro und jährlichen Jahresnettoprämien von über 1,2 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Marcus Rex, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

