US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 109,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 4,42 Prozent.

Die Anleihen erholten sich so ein wenig von den jüngsten Kursverlusten. Durch den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November waren die Kurse belastet worden. Dieser hatte im Wahlkampf Steuersenkungen sowie höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank bei künftigen Zinssenkungen vorsichtiger agieren lassen dürfte.

Die am Nachmittag in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Zahlen zu den Erzeugerpreisen belasteten die Anleihen nicht. Die Jahresrate stieg im September von 1,9 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent. Volkswirte hatten lediglich mit 2,3 Prozent gerechnet. Gleichzeitig ging die Zahl der Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe weiter zurück. Die Daten sprechen eher für ein vorsichtiges Vorgehen der Fed bei weiteren Zinssenkungen.

An den Märkten wird aber weiterhin damit gerechnet, dass die US-Notenbank im Dezember erneut die Zinsen senken wird. Unklar ist jedoch, wie sie im kommenden Jahr weiter vorgeht. Es wird erwartet, dass der dann amtierende US-Präsident Donald Trump Druck ausüben wird und die Notenbank zu stärkeren Zinssenkungen drängen wird, auch falls die Inflation wieder steigen sollte./jsl/he