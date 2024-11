ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 91,10 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Quartalszahlen von 76,20 auf 91,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Versicherers seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2026./edh

