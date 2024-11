DAX auf Rekordniveau: 2 brillante Aktien, die dabei auch weiterhin als Triebfeder fungieren!

Kannst du dich noch erinnern, als unser DAX in der Coronakrise massiv nach unten korrigierte? Seinen damaligen Tiefstand erreichte es dabei am 18.03.2020 mit gerade einmal 8.442 Punkten. Doch bereits kurze Zeit später ging er in eine Gegenbewegung über, die ihn bis heute antreibt.

Mittlerweile hat sich der DAX mehr als verdoppelt und bewegt sich aktuell mit 19.043 Punkten (06.11.20254) nur knapp unter seinem bisherigen Allzeithoch. Im heutigen Artikel soll es deshalb einmal um zwei Aktien gehen, die auch weiterhin für eine positive Entwicklung unseres Leitindex sorgen könnten.

Siemens

Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) gehört zu den DAX-Werten, die schon seit vielen Jahren im Kurs immer weiter ansteigen. Und auch wenn dieser Aufwärtstrend unter teils starken Schwankungen verlief, so zeigt die Richtung hier aber eindeutig nach oben.

Dies könnte meiner Ansicht nach an der relativ breiten Aufstellung des Konzerns liegen. Unter anderem ist Siemens in den Bereichen Antriebstechnik, Gebäudetechnik, Industrie-Automatisierung, Mobilität und Software aktiv. Wobei der Technikkonzern hier mit zu den weltweiten Marktführern zählt.

Schaut man sich die Entwicklung des EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) einmal an, dann weiß man, warum der Kursverlauf der Siemens-Papiere etwas schwankungsanfällig daherkommt. Das EBIT bewegt sich zwar insgesamt nach oben, doch musste man in drei der letzten zehn Jahre einen Rückgang bekannt geben.

Doch an der Börse sollte man immer nach vorne schauen und die Zukunftsaussichten für Siemens sehen die Experten durchaus positiv. Denn das EBIT soll nach ihrer Meinung auch die nächsten Jahre immer weiter ansteigen. Dies soll zudem zusätzlich auch mit einer Erhöhung des Free Cashflows einhergehen.

Erhöhen bzw. ansteigen könnte deshalb in meinen Augen langfristig auch der Kurs der Siemens-Aktie. Was dann letztendlich auch den DAX weiter antreiben sollte. Die Siemens-Papiere notieren derzeit auf einem Niveau von 184,72 Euro (06.11.2024) und damit 43 % höher als vor einem Jahr. Bewertet werden sie mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,5 und bieten aktuell eine Dividendenrendite von 2,54 %.

SAP

Ein weiterer DAX-Titel, der schon seit langem mit einem sehr guten Kursverlauf glänzen kann, ist die Aktie der Softwareschmiede SAP (WKN: 716460). Alleine in den letzten zwölf Monaten konnten die Papiere einen Anstieg von 65 % verzeichnen und haben mit 224,00 Euro (29.10.20254) erst vor Kurzem ein neues Allzeithoch erreicht.

Da SAP mit 15 % die am höchsten gewichtete Aktie im DAX darstellt, hat sie die Entwicklung des deutschen Leitindex in diesem Jahr somit maßgeblich beeinflusst. Und kann damit eben auch einen entsprechend großen Anteil an seinem Erfolg für sich verbuchen.

In der SAP-Aktie indes könnte noch einiges an Potenzial stecken. Denn der Walldorfer Softwarekonzern macht sich mit einem Konzernumbau gerade fit für die Zukunft. Die neue Fokussierung auf Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz (KI) dürften dabei dem Aktienkurs weiter auf die Sprünge helfen.

Gerade erst wurden die letzten Quartalszahlen präsentiert, und SAP konnte hier mit einem Umsatzplus von 10 % und einem Gewinnanstieg um 28 % die Erwartungen der Analysten klar übertreffen. 2,2 Mrd. Euro blieben dabei von den eingenommenen 8,5 Mrd. Euro als Konzerngewinn in der Kasse hängen – was immerhin einer Nettomarge von 26 % entspricht.

Aufgrund der guten Ergebnisse konnte auch die Jahresprognose erneut angehoben werden. Das SAP-Management geht hierbei nun davon aus, dass man für das Geschäftsjahr 2024 beim Nettoergebnis mit einem Plus von 20 bis 23 % glänzen kann.

Dank der stärkeren Einbindung der KI kann man dabei das Cloud-Geschäft durchaus als den Hauptverantwortlichen für den geschäftlichen Erfolg ausmachen. SAP konnte sich in diesem Segment für das kommende Jahr übrigens bis jetzt schon Aufträge über 15,4 Mrd. Euro sichern.

Ich bin mir relativ sicher, dass SAP aufgrund seiner zukunftssicheren Geschäftsfelder auch weiterhin auf Wachstumskurs bleiben sollte. Was für den Aktienkurs meiner Ansicht nach auch für die nächsten Jahre ein signifikantes Weiterführen seiner Aufwärtsbewegung bedeuten könnte.

Der Artikel DAX auf Rekordniveau: 2 brillante Aktien, die dabei auch weiterhin als Triebfeder fungieren! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von SAP.

