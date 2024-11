EU-Kommission legt Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission stellt an diesem Freitag (10.30 Uhr) in Brüssel ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer letzten Schätzung im Mai war die Behörde davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft in der EU etwas besser entwickeln wird als zuvor erwartet. Gerechnet wurde damals für 2024 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent. Fraglich ist, ob die Kommission angesichts der Wachstumsschwäche in Deutschland ihre Einschätzung aus dem Frühjahr beibehalten wird. Beim Blick nach vorn dürfte auch der Wahlsieg von Donald Trump in den USA eine Rolle spielen, der Europa mit Strafzöllen für viele Produkte droht.

Für die Eurozone prognostizierte die Behörde ein Wachstum von 0,8 Prozent für das laufende Jahr. Für die deutsche Wirtschaft ging sie im Mai für 2024 von einem minimalen Wachstum von 0,1 Prozent aus.

Der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostizierten für dieses Jahr jüngst ein Schrumpfen der größten europäischen Volkswirtschaft um 0,1 Prozent. Für das kommende Jahr erwartet er nur ein Mini-Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent./rdz/hgo/DP/he