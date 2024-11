Grünen-Politiker Lindner wird neuer Transatlantik-Koordinator

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach dem Aus der Ampel-Koalition wird der Grünen-Politiker Tobias Lindner neuer Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung.

Der Staatsminister im Außenministerium übernehme den Posten kommissarisch ab dem 1. Dezember zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle, teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit. Er ersetzt den FDP-Bundestagsabgeordneten Michael Link im Zuge des Austritts der Liberalen aus der Regierung mit SPD und Grünen. Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl kommt den deutsch-amerikanischen Kontakten eine besondere Bedeutung zu. "Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA ist wichtiger denn je. Gerade in stürmischen geopolitischen Zeiten braucht es uns gemeinsam", erklärte Lindner. "Zusammen mit der künftigen US-Administration wollen wir uns weiter für Frieden, Stabilität, Wohlstand und Freiheit in der Welt einsetzen."

Der bisherige Amtsinhaber Link habe zuletzt versucht, Drähte zum Team des designierten US-Präsidenten Trump aufzubauen, berichtete der "Spiegel" unter Berufung auf Außenamtskreise. Lindner reise mit dem gleichen Ziel schon in einer Woche zum Halifax Security Forum nach Kanada. Dort würden viele hochrangige Militärs und Diplomaten aus den USA und Kanada erwartet, die Auswirkungen der US-Wahl auf die Nato und die internationalen Krisen stünden ganz oben auf der Tagesordnung.

