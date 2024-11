Scholz fordert Putin zu Truppenrückzug und Verhandlungen auf

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin in einem Telefonat zum Abzug seiner Truppen aus der Ukraine aufgefordert. "Der Bundeskanzler drängte auf eine Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen mit der Ukraine mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach dem etwa einstündigen Gespräch mit.

Scholz habe auch die unverbrüchliche Entschlossenheit Deutschlands bekräftigt, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen.

Der Kanzler hatte am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Laut Hebestreit will Scholz ihn nun auch im Nachgang erneut anrufen. Mit Putin hatte er zuletzt am 2. Dezember 2022 telefoniert./mfi/mau/DP/ngu