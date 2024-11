IPO: Talabat-Börsengang soll Delivery Hero 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero peilt beim Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat in Dubai einen Bruttoerlös von umgerechnet rund 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 1,42 Mrd Euro) an. Die Preisspanne für die Aktien von Talabat seien auf umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 Dollar festgelegt worden, teilten die Berliner am Montag mit. Talabat bündelt die Aktivitäten von Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika.

Insgesamt sollen fast 3,5 Milliarden Aktien oder 15 Prozent aller Aktien verkauft werden. Der Umfang kann bei Bedarf noch angepasst werden. Der erste Handelstag ist für den 10. Dezember geplant. Der endgültige Angebotspreis soll am 29. November bekanntgegeben werden./jha/he