OTS: Sky Deutschland / Sky Deutschland gewinnt Harry Kane als Sky Stream ...

Sky Deutschland gewinnt Harry Kane als Sky Stream Markenbotschafter und setzt exklusive Marketing-Kampagne mit Netflix zum Launch von Squid Game S2 um (FOTO) Unterföhring (ots) - - Kreative Marketing-Aktion mit Netflix: Inszenierung des starken Entertainment-Angebots von Sky und dem Start der zweiten Staffel von Squid Game - Harry Kane: Weltstar und aktueller Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga wird Teil der Weihnachtskampagne - Aktuelles Angebot: Alles von Sky (Bundesliga, Sport, Serien, Dokus, Filme) inklusive Netflix und Sky Stream für 40 Euro monatlich - Groß angelegte deutschlandweite Kampagne mit TV-Spots, Print-, DOOH- , Digital- und Social Media Maßnahmen Unterföhring, 18. November 2024 - Die neue TV-Plattform Sky Stream bringt die besten Entertainment-Inhalte aus Fiction und Sport zu Sky Kunden nach Hause, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und vereint so das bestmögliche Unterhaltungsangebot. Nach dem erfolgreichen Launch von Sky Stream im Sommer nutzt Sky Deutschland die Weihnachtskampagne, um auf spielerische Art auf sein Angebot mit dem Besten aus Sport und Entertainment aufmerksam zu machen. Hierbei werden die beiden Größen des Entertainments und Sports in Szene gesetzt - Harry Kane und die berühmten Wächter aus der Netflix-Serie besprechen im Spot auf humorvolle Art von "Schütze zu Schütze", wer denn der größere "Entertainment-Volltreffer" ist. Kane zeigt sich als Botschafter der neuen TV-Box Sky Stream von seiner besonders sympathischen Seite und beweist schauspielerische Fähigkeiten. Harry Kane über die Zusammenarbeit mit Sky: "Wir lieben es, zu Hause Zeit miteinander zu verbringen. Sky Stream macht es jedem leicht, etwas zu finden, das er gerne sieht, sei es Live-Sport, Kindersendungen oder tolle Serien und Filme. Sogar die Kinder genießen es, mir und dem Team zuzusehen, wenn sie nicht zum Spiel kommen können. Sky Stream hilft uns, uns zu entspannen und unsere gemeinsame Zeit zu genießen." Die exklusive Marketing-Partnerschaft zwischen Sky und Netflix ist ein weiteres zentrales Element der Kampagne. Als Beispiel einer besonders engen kreativen Zusammenarbeit zwischen den Marketing-Teams beider Häuser und Sky Creative in London wurde die Weihnachtskampagne konzipiert und wirbt in Deutschland crossmedial für die neue Sky Stream Box und Fernsehen übers Internet. Die Kampagne wird aufmerksamkeitsstark mit deutschlandweiten TV-Spots und Riesenpostern in den großen Städten Köln, München und Berlin sowie weiteren Out-of-Home, Print-, Digital- und Social Media Maßnahmen geschaltet. Neukunden profitieren im Rahmen der Kampagne von einem attraktiven Angebot: Das Gesamtpaket von Sky mit dem besten Live-Sport (Bundesliga, Premier League, Formel 1 etc.) und Entertainment (Serien, Dokus und Filme) inklusive Netflix gibt es für 40 Euro pro Monat. Mit dabei ist die gesamte Sky Stream TV-Experience inklusive den wichtigsten Free-TV Sendern in HD, Sky Sender, Mediatheken und Streaming Apps. Daniela Kühn, Vice President Marketing, PR & Media bei Sky Deutschland: "Die Gelegenheit kommt nicht oft, aufmerksamkeitsstarke Entertainment-Größen wie Harry Kane und die ikonischen Charaktere der Netflix-Serie Squid Game in einer Kampagne zusammenzubringen. Wir haben es geschafft, eine Geschichte zu erzählen, die Sky Stream spielerisch zum Leben erweckt - wir bringen mit der neuen TV-Box die besten Inhalte blitzschnell und einfach nach Hause." Details zur Kampagne: - Kreation und Umsetzung Sky Creative - London | Sky Marketing - München | Netflix Partner Marketing - Berlin - Regie Akinola Davies jr. - Produktion Iconoclast London & München, Drehort der Spots: Sofia, Bulgarien 1 Motiv mit verschiedenen cut-downs: 30" Brand 30" Trade - Post-Produktion Iconoclast London & München - Mediaagentur EssenceMediacom, Düsseldorf Über Sky Deutschland Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. Pressekontakt: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/5910729 OTS: Sky Deutschland