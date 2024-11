Bauern protestieren in London gegen Erbschaftssteuer

LONDON (dpa-AFX) - Tausende Bauern haben im Londoner Regierungsviertel gegen die geplante Einführung einer Erbschaftssteuer für Landbesitzer demonstriert. Die sozialdemokratische Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer will mit der Maßnahme ein Steuerschlupfloch schließen, das Anreize für Superreiche schafft, ihr Geld in Landbesitz zu investieren. Bislang fiel auf landwirtschaftliche Betriebe keine Erbschaftssteuer an.

TV-Moderator Jeremy Clarkson schließt sich Protest an

Das soll sich vom kommenden Frühjahr an ändern. Dann soll für landwirtschaftlichen Besitz, dessen Wert eine Million Pfund (1,2 Millionen Euro) übersteigt, eine Erbschaftssteuer von 20 Prozent anfallen.

Kritiker fürchten, dass viele Höfe im Erbfall verkauft werden müssen, um die Abgabe aufzubringen. Doch die Regierung betont, nur eine geringe Zahl von Betrieben sei betroffen. Zudem gebe es großzügige Freibeträge für Ehepaare.

Dem Protest schloss sich unter anderem der umstrittene TV-Moderator und Autor Jeremy Clarkson an, der selbst eine Farm besitzt./cmy/DP/jha