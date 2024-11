Bundesbank: Weiter trübe Aussichten für die deutsche Wirtschaft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben nach Einschätzung der Bundesbank auch im Herbst schlecht.

"Die Konjunkturflaute der deutschen Wirtschaft wird wohl auch im vierten Quartal anhalten", schreibt die Bundesbank am Dienstag in ihrem jüngsten Monatsbericht. Industrie und Bau sorgten weiter für einen Dämpfer. Die Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen Industrieprodukten sei nach wie vor mau. Allerdings deute sich hier eine Erholung an. "Alles in allem könnte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal in etwa stagnieren", so die Bundesbank. Im dritten Quartal hatte es noch zu einem Wachstum von 0,2 Prozent gereicht.

Für Unterstützung sorgten weiterhin der private Konsum und die Dienstleister. Dabei profitiere der Konsum von den stark gestiegenen Löhnen. Im Einzelhandel habe sich die Geschäftslage verbessert, dagegen habe sie sich im Gastgewerbe verschlechtert.

"Die Industrie kommt wohl auch im vierten Quartal nicht in Schwung", erklärte die Bundesbank zudem. Die Nachfrage nach Industrieprodukten sei "in der Tendenz weiter schwach". Zwar seien im Oktober die Geschäftserwartungen etwas weniger pessimistisch gewesen. Dennoch sei nicht mit einer raschen Besserung zu rechnen. "Denn die Geschäftslage und die Exporterwartungen verschlechterten sich weiter."

Auch die EU-Kommission traut Europas größter Volkswirtschaft derzeit keinen starken Aufschwung zu. Im zu Ende gehenden Jahr dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent schrumpfen, heißt es in der neuen Herbstprognose der Brüsseler Behörde. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 0,7 Prozent vorhergesagt. Das wäre das kleinste Plus aller Euro-Länder.

