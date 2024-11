Deutschland und Singapur schließen strategische Partnerschaft

Rio de Janeiro (Reuters) - Deutschland und Singapur haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

In dem am Montag am Rande des G20-Gipfels in Rio de Janeiro geschlossenen Abkommen heißt es, dass beide Länder "den freien Handel fördern und eine offene und inklusive internationale Ordnung bewahren" wollen. Die Vereinbarung trafen Kanzler Olaf Scholz und Singapurs Ministerpräsident Lawrence Wong nach einem bilateralen Gespräch. Eine engere Zusammenarbeit wird in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Handel und digitale Wirtschaft, Klima und saubere Technologien, Wissenschaft und Innovation sowie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit angestrebt.

Der demokratische südostasiatische Stadtstaat gilt als Zentrum für Hightech-Innovationen. In dem Abkommen wird betont, dass man die militärische Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Cybersicherheit, Forschung und Entwicklung/Innovation und Rüstung verstärken will. Es gibt bereits eine Zusammenarbeit bei Kampfpanzern und U-Booten. Künftig sollen auch mögliche gemeinsame Übungen etwa bei Panzertruppen und U-Booten geprüft werden.

Beide Regierungen sehen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur als Vorläufer eines Abkommens zwischen der EU und der Asean-Staatengruppe, der auch Singapur angehört. Zudem wird der Ausbau der Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz angestrebt.

