G20-Staaten verhandeln auf Gipfel in Rio über Klimaschutz

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Am zweiten Tag des G20-Gipfels in Brasilien stehen die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel im Mittelpunkt der Gespräche. Sollten sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte an diesem Dienstag in der Abschlusserklärung mit deutlichen Worten zum Klimaschutz bekennen, könnte das Schwung in die bislang zäh laufenden Verhandlungen der Weltklimakonferenz (COP29) im aserbaidschanischen Baku bringen.

Fraglich ist allerdings, ob es die vom brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva vorgebrachte Forderung nach einer Vermögenssteuer für Superreiche in das Abschlussdokument schafft. Unter anderem die USA und Argentinien sind gegen die Milliardärssteuer. Die G20 fassen bei ihren Gipfeltreffen in der Regel gemeinsame Beschlüsse, die zwar rechtlich nicht bindend sind, politisch aber trotzdem eine starke Signalwirkung haben.

Am Rande des Gipfels trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zudem den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei dem Gespräch dürfte es um die von der EU gegen China verhängten Strafzölle auf E-Autos, Berichte über den Einsatz nordkoreanischer Truppen im Ukraine-Krieg und die mutmaßlichen chinesischen Drohnenlieferungen an Russland gehen./mfi/DP/jha