ROUNDUP: Walmart hebt Prognose erneut an - Rekordrally dürfte weitergehen

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Supermarktkonzern Walmart hat seine Prognose ein weiteres Mal nach oben geschraubt. Der Nettoumsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Januar) ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 4,8 bis 5,1 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas mitteilte. Bereits Mitte August hatte Walmart den Ausblick angehoben und seitdem ein Wachstum von 3,75 bis 4,75 Prozent erwartet. Die Aktie dürfte ihre Rekordrally fortsetzen.

Vorbörslich stieg das Papier um 3,5 Prozent auf 87,06 US-Dollar. Zuletzt kletterte die Walmart-Aktie von Rekord zu Rekord, die jüngste Bestmarke stellte sie vergangene Woche bei knapp 85,79 Dollar auf. Im laufenden Jahr hat Walmart bereits rund 60 Prozent zugelegt und ist damit der zweitstärkste Wert im US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll der neuen Prognose zufolge im laufenden Geschäftsjahr um 8,5 bis 9,25 Prozent zulegen. Zuvor hatte der Supermarktkonzern 6,5 bis 8 Prozent erwartet. Je Aktie plant Walmart mittlerweile mit einem bereinigten Gewinn von 2,42 bis 2,47 Dollar, nachdem bisher 2,35 bis 2,43 Dollar angepeilt waren.

Angesichts des starken Momentums sprach ein Händler in einer ersten Reaktion davon, dass Walmart die erhöhte Prognose sogar noch übertreffen könnte. Auch JPMorgan-Analyst Christopher Horvers hält selbst den neuen Ausblick für konservativ. Teilweise lägen die durchschnittlichen Markterwartungen noch über dem, was sich Walmart selbst zutraue - vor allem mit Blick auf den Gewinn.

Im bis Ende Oktober gelaufenen dritten Geschäftsquartal zog der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf 169,6 Milliarden Dollar (160,6 Mrd Euro) an. Währungsbereinigt betrug das Plus 6,2 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte nominal um 8,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um knapp 14 Prozent auf 0,58 Dollar. Mit den Zahlen übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten.

"Wir hatten ein starkes Quartal und haben unser Momentum fortgesetzt", sagte Walmart-Chef Doug McMillon laut Mitteilung. Im Heimatmarkt lief es für den Konzern rund: In den USA kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,3 Prozent. Als Anbieter von Produkten des täglichen Bedarfs sieht sich Walmart weniger mit den negativen Folgen wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Zinssätze für die Kunden konfrontiert. Die US-Verbraucher sparen stattdessen eher bei kostspieligeren Posten wie Reisen, Möbeln und Renovierungsarbeiten an ihrem Haus.

Insofern schaut Walmart zuversichtlich auf das wichtige Weihnachtsgeschäft, das in den USA so richtig ab kommender Woche mit Thanksgiving und dem darauffolgenden Shoppingtag Black Friday in Schwung kommen dürfte. Finanzchef John David Rainey erwartet nach dem starken dritten Jahresviertel einen weiteren leichten Aufwärtstrend im Schlussquartal. Weil Thanksgiving in diesem Jahr erst am 28. November gefeiert wird, hat Walmart einige Feiertagsrabatte bereits vorgezogen./niw/lew/mis