Thyssen: Konsolidierung in Marine-Bereich überfällig

Essen (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hält Zusammenschlüsse im europäischen Marine-Bereich für wahrscheinlich.

Eine Konsolidierung dieser Branche in Europa sei überfällig, sagte Thyssenkrupp-Vorstandsmitglied und Marine-Chef, Oliver Burkhard, am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Thyssenkrupp treibe eine Verselbstständigung seiner Marine-Tochter voran und wolle aus einer Position der Stärke handeln.

