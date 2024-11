ANALYSE-FLASH: UBS hebt Astrazeneca auf 'Neutral' - Ziel 11300 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Astrazeneca nach ihrem Kursrutsch bei unverändertem Kursziel von 11300 Pence von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Matthew Weston sieht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse momentan massive Unsicherheiten in China. Die dort für Arzneimittel zuständige Behörde bleibe den Briten aber wohl grundsätzlich gewogen. Eine positivere Einstufung der Aktien verhinderten aber auch seine aktuell unter dem Konsens liegenden Ergebnisschätzungen, so der Experte./ag/tih

