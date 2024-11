Vermögensverwalter EFG International sammelt weitere Kundengelder ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International wächst weiter kräftig.

In den ersten zehn Monaten 2024 sammelte das Institut bei reichen Privatkunden 7,4 Milliarden Franken an neuen Geldern ein, wie EFG am Mittwoch mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von 6,3 Prozent. EFG übertraf damit die eigene Vorgabe von jährlich vier bis sechs Prozent. Das Wachstum sei von den im Vorjahr neu eingestellten Kundenberatern getragen worden. Von Januar bis Oktober 2024 stießen zusätzliche 60 Berater zu EFG, bis zu 24 weitere könnten folgen. Ende Oktober beschäftigte das Institut 706 Berater.

Die verwalteten Vermögen stiegen dank der Neugelder, vorteilhaften Wechselkursen und dem Anstieg der Finanzmärkte auf rund 159 Milliarden Franken von 142,2 Milliarden Ende 2023. Die höheren Vermögen und die anziehenden Transaktionen der Kunden steigerten die operativen Einnahmen um vier Prozent. Der Nettogewinn überstieg 260 Millionen Franken nach 303,2 Millionen Franken für das Gesamtjahr 2023. "Bei der Umsetzung des vor zwei Jahren vorgestellten Strategieplans 2025 liegen wir weiterhin weit vor dem Zeitplan", erklärte Konzernchef Giorgio Pradelli.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)