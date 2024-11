Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag im Kurs etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,30 Prozent auf 132,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,33 Prozent.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich zunächst in Grenzen. "Die Stimmung am Bondmarkt bleibt angeschlagen", kommentierte Hauke Simsen, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Man erwarte, dass die Anleihe vorerst weiter in der Mitte der seit Monatsbeginn etablierten Spanne handelten. Schließlich sei der Datenkalender relativ dünn.

Am Nachmittag werden in den USA Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Angesichts der zuletzt gesunkenen Zinssenkungserwartungen duften die Zahlen besonders beachtet werden. Die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung im Dezember durch die US-Notenbank Fed liegt laut Finanzmarktindikatoren nur noch bei rund 50 Prozent./jsl/la/mis