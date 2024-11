EQS-News: Aufsichtsrat beruft Carsten Schmitt zum neuen CFO

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

21.11.2024 / 10:02 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat in seiner heutigen Sitzung Carsten Schmitt zum Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Er folgt in dieser Funktion auf Bettina Orlopp, die seit März 2020 Finanzvorständin der Commerzbank war und diese Position mit Übernahme des Vorstandsvorsitzes als Chief Executive Officer (CEO) am 1. Oktober zusätzlich in Personalunion innehatte. Der Wechsel soll spätestens im Frühjahr 2025 vollzogen werden. Die Berufung in den Vorstand der Commerzbank erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht.

Carsten Schmitt kommt von der Danske Bank, wo er als Executive Vice President in direkter Berichtslinie zum CFO seit 2021 den Bereich Konzernstrategie und M&A verantwortete. Zuvor war er in verschiedenen Positionen mehr als 20 Jahre für die Commerzbank tätig. Zuletzt leitete er von 2019 bis 2021 als Bereichsvorstand das Segment Group Finance.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank, Jens Weidmann, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit Carsten Schmitt für diese erfolgskritische Funktion eine versierte Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise gewonnen zu haben. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzindustrie und kennt zudem die Commerzbank sehr gut. Herr Schmitt wird als künftiger CFO einen besonderen Schwerpunkt darauf richten, die zunehmend ambitionierteren Finanzziele der Strategie für die kommenden Jahre zu erreichen und den Dialog mit dem Kapitalmarkt weiter zu intensivieren. Darüber hinaus wird er die strategische Weiterentwicklung der Bank aktiv mitgestalten. Zugleich danke ich Bettina Orlopp im Namen des Aufsichtsrats sehr herzlich für Ihre herausragende Leistung als CFO in den zurückliegenden Jahren und für ihre Bereitschaft, diese Position neben dem Vorstandsvorsitz in der Übergangszeit bis zum Amtsantritt von Carsten Schmitt weiter in Personalunion zu führen.“

Die CEO der Commerzbank Bettina Orlopp sagte: „Ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit Carsten. Er wird das Vorstandsteam mit seinen profunden Finanzkenntnissen und seiner strategischen Weitsicht bereichern und dazu beitragen, das große Potenzial zu heben, das wir für die Commerzbank sehen.“

Die Commerzbank ist die führende Bank für den deutschen Mittelstand und starke Partnerin von rund 25.500 Firmenkundenverbünden. Zudem betreut sie Privat- und Unternehmerkundinnen und -kunden in Deutschland mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Milliarden Euro. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kundinnen und Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

