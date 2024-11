EQS-PVR: Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Softing AG

Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.11.2024 / 11:12 CET/CEST

Mitteilung nach § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

Herr Rudolf Noser und die Noser Management AG haben uns am 20. November 2024 unter Bezugnahme auf die am 05. November 2024 durch die Noser Management AG erfolgte Überschreitung der Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Softing AG folgende Mitteilung gemäß § 43 (1) WpHG zukommen lassen:

I. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele

1. Der Erwerb der Stimmrechte an der Softing AG dient der Umsetzung finanzieller Ziele.

2. Die Mitteilungspflichtige beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Die Mitteilungspflichtige strebt derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Softing AG an, könnte aber zukünftig eine für die Beteiligung der Mitteilungspflichtigen an der Softing AG angemessene Vertretung im Vorstand oder Aufsichtsrat der Softing AG anstreben.

4. Die Mitteilungspflichtige strebt keine über die am 25. September 2024 per Ad-hoc-Meldung durch die Softing AG angekündigte und mittlerweile durchgeführte Barkapitalerhöhung hinausgehende wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Softing AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

II. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)

Zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte an der Softing AG wurden Eigenmittel eingesetzt.

Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland

