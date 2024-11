Gefechte zwischen Israel und Hisbollah trotz diplomatischer Fortschritte

Jerusalem/Beirut (Reuters) - Israel und die Hisbollah haben sich am Donnerstag im Libanon trotz Anzeichen für Fortschritte bei den von den USA vermittelten Waffenstillstandsbemühungen schwere Gefechte geliefert.

Luftangriffe erschütterten die südlichen Vororte Beiruts, Raketen flogen in den Norden Israels. Im Südlibanon tötete ein israelischer Luftangriff drei Menschen im Dorf Chaaitijeh, etwa zehn Kilometer von der Grenze entfernt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. In Israel wurde ein 30-jähriger Mann getötet, als Raketenfragmente einen Spielplatz in der nördlichen Stadt Naharidscha trafen, wie der israelische medizinische Dienst MDA meldete.

US-Vermittler Amos Hochstein hielt sich zu Gesprächen mit Regierungsvertretern in Israel auf, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Eine Verständigung sei "in unserer Reichweite", sagte Hochstein, der zuvor auch Gespräche in Beirut geführt hatte. Ein hochrangiger libanesischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Regierung in Beirut Änderungen am US-Waffenstillstandsvorschlag gefordert habe, um einen schnelleren Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon sicherzustellen.

