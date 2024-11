Patsalides (EZB): Womöglich Raum für weitere Zinssenkung im Dezember

Nikosia (Reuters) - Zyperns Notenbankchef hält eine weitere EZB-Zinssenkung im Dezember für machbar, sollten dann anstehende Wirtschaftsdaten der EZB-Volkswirte nicht aus der Spur laufen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte bei Zinssenkungen zudem weiter graduell senken, sagte Christodoulos Patsalides am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Zyperns Hauptstadt Nikosia. "Wenn eingehende Daten und neue Projektionen im Dezember unser Basisszenario bestätigen, gäbe es Spielraum, die Zinsen weiter in einem gleichmäßigen Tempo und Ausmaß zu senken", sagte Patsalides.

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum sei seit einiger Zeit kraftlos. Daher müssten Zinssenkungen graduell und datengesteuert erfolgen, sagte Patsalides. Die EZB hatte zuletzt auf ihrer Oktober-Zinssitzung den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelprozentpunkt auf 3,25 Prozent nach unten gesetzt. Im Juni hatte sie die Zinswende eingeleitet und dann im September nachgelegt. Aktuell wird unter den Währungshütern diskutiert, wie weit die Zinsen noch sinken sollen. Der nächste Zinsentscheid der Euro-Notenbank steht am 12. Dezember an.

(Bericht von Michele Kambas; Bearbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)