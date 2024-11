Ticketvermarkter CTS Eventim verdient operativ weniger als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat in den ersten neun Monaten des Jahres weniger verdient als gedacht. Zwar kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 12,1 Prozent auf knapp 322,8 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Unter dem Strich blieben den CTS-Eventim-Aktionären allerdings mit 181,2 Millionen Euro rund elf Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit deutlich höheren Werten gerechnet. Vor allem stark angestiegene Vertriebs- und Verwaltungskosten zehrten am Gewinn. Den Umsatz steigerte CTS Eventim um knapp 16 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro in etwa wie erwartet.

Den im Sommer angehobenen Ergebnisausblick, nach dem das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) "deutlich" gegenüber dem Vorjahr liegen soll, sowie das Ziel eines moderaten Umsatzwachstums behielt der Vorstand bei./ngu/mis