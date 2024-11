Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke Woche ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Schwache Konjunkturdaten sorgten nur vorübergehend für einen Stimmungsdämpfer. Der schon am Donnerstag besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial legte um weitere 0,97 Prozent auf 44.296,51 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,35 Prozent auf 5.969,34 Punkte hoch.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte nur einen Kursanstieg um 0,17 Prozent auf 20.776,23 Punkte - auch wegen deutlicher Verluste von Schwergewicht Nvidia , dessen Zahlen und Ausblick am Donnerstag nur mäßig angekommen waren. Sowohl Dow als auch Nasdaq 100 erzielten einen Wochengewinn von knapp 2 Prozent./gl/he