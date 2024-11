USD-Index - USD-Index: Zusätzliche Orientierungshilfe

Da wir bei der saisonalen Betrachtung den Blickwinkel bereits umgekehrt haben, behalten wir diese Perspektive bei und kommen im nächsten Schritt zur Analyse des USD-Index. Dieser spiegelt die Entwicklung des Greenbacks im Vergleich zu den sechs wichtigsten Handelswährungen EUR, GBP, JPY, CHF, CAD und SEK wider. Auch hier liefert der langfristige Jahreschart wichtige Erkenntnisse. Analog zum EUR/USD-Kursverlauf stehen hier ebenfalls zwei „inside years“ in Folge zu Buche (siehe Chart). D. h. sowohl in 2023 als auch in 2024 verblieb der USD-Index innerhalb der Leitplanken von 2022. Trotz der beschriebenen Innenstäbe fördert die Analyse des Jahrescharts ein spannendes Detail zu Tage: Was in den letzten beiden Jahren noch fehlschlug, scheint nun zu gelingen. Gemeint ist ein Spurt über die Hochs von 2016/17 bei 104 Punkten per Jahresschlusskurs. Die Bedeutung dieser Hürden wird noch zusätzlich durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (105/104 Punkte) unterstrichen. Charttechnisch würde dieser Befreiungsschlag mit dem Abschluss eines aufsteigenden Dreiecks bzw. dem Ausbruch aus einer seitlichen Schiebezone einhergehen – beides Chartmuster, welche weiterhin für eine starke US-Valuta sprechen.

USD-Index (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD-Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.