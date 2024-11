Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Klimakonferenz in Baku

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung' zur Klimakonferenz in Baku:

"Die gute Nachricht ist, dass Konferenzen wie in Baku zumindest für Trippelschritte sorgen und das Thema im Gewissen der Nationen halten. Das ist bitter notwendig, weil der Klimaschutz immer noch umso mehr Gegenwehr erzeugt, je konkreter er wird. Auch in Deutschland, auch in der gescheiterten Ampel-Koalition war das der Fall. Man denke nur an den FDP-Widerstand des Verkehrsministers, verbindliche Klimaziele für seinen Bereich festzulegen. Im anstehenden Bundestagswahlkampf scheint die Klimapolitik zudem für manche Partei eine untergeordnete Rolle zu spielen. Nach Baku sollte man sich genau überlegen, ob das noch die richtige Strategie ist."/yyzz/DP/he