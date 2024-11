EQS-News: Erweiterung des TRATON-Vorstands

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Erweiterung des TRATON-Vorstands

Niklas Klingenberg wird neues Vorstandsmitglied von TRATON

Stärkere Umsetzung der Unternehmensstrategie TRATON Way Forward

Fokus auf Etablierung des TRATON Modular Systems

München, 26. November 2024 – Durch die Erweiterung des Vorstands mit Fokus auf Forschung & Entwicklung (F&E) ist TRATON ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Strategie TRATON Way Forward gelungen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat beschlossen, Niklas Klingenberg, Head of TRATON GROUP R&D, mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in den Vorstand zu berufen.

In seiner Funktion spielt Niklas Klingenberg eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer gruppenweiten F&E-Organisation, die alle Marken der TRATON GROUP durch die Entwicklung des TRATON Modular Systems unterstützt. Seit dem 1. November 2023 fungiert Klingenberg als Head of Group R&D, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Chief Technology Officer (CTO) sowie Head of R&D von Scania. Vor einigen Monaten übergab er seine Position bei Scania an Sara Forsberg, um sich bei TRATON ganz auf den wichtigen Übergang zu einer gruppenweiten F&E-Organisation konzentrieren zu können.

Die Berufung Klingenbergs zum Vorstand der TRATON SE verdeutlicht das strategische Engagement des Aufsichtsrats, eine starke globale Gruppe aufzubauen, die in der Lage ist, einen beispiellosen Kundenwert in einem sich schnell verändernden Logistik-Ökosystem zu liefern. Als Folge der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung verwandelt sich die globale Transportbranche sowohl grundlegend als auch rasant: Das TRATON Modular System ist hier die Lösung, und die Stärkung des TRATON-Vorstands die logische Konsequenz.

„Ich freue mich sehr, dass Niklas Klingenberg integraler Bestandteil des TRATON-Führungsteams wird. Seine Ernennung zum Vorstand sendet ein wichtiges Signal innerhalb und außerhalb der Gruppe, als Zeichen unseres Engagements für die Transformation des Transports”, sagte Christian Levin, CEO der TRATON GROUP. „Dank seiner breiten technischen Expertise, seines hervorragenden Verständnisses für kooperative Führung und seiner interkulturellen Erfahrung wird Niklas Klingenberg unsere Arbeit bereichern.”

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

