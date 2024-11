IRW-News: IperionX: IperionX schließt Erwerb bahnbrechender Titan-Technologien ab

IRW-PRESS: IperionX: IperionX schließt Erwerb bahnbrechender Titan-Technologien ab

- IperionX schließt die Übernahme des Portfolios an geistigen Eigentumsrechten erfolgreich ab und sichert sich damit die exklusiven kommerziellen Rechte an den bahnbrechenden Titan-Technologien, darunter:

o Green Rutile (GR): eine kohlenstoffarme Anreicherungstechnologie, die minderwertige Titanminerale zu einem synthetischen Rutilprodukt mit hohem Titangehalt aufwertet,

o Alkaline Roasting and Hydrolysis (ARH): eine fortschrittliche Mineralanreicherungstechnologie, die Titandioxid (TiO2) mit einem Reinheitsgrad von +99 % erzeugt,

o Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction (HAMR): eine Metallveredelungstechnologie zur Herstellung von Hochleistungs-Titan mit schnelleren Zykluszeiten und geringerem Energieverbrauch,

o Hydrogen Sintering and Phase Transformation (HSPT): eine Schmiedetechnologie, die Titanprodukten eine ultrafeine, knetlegierungsartige Mikrostruktur verleiht, um höhere Ermüdungs- und Festigkeitseigenschaften zu erzielen.

- Zusammengenommen bieten diese komplementären Technologien entscheidende Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Kroll-Verfahren, einschließlich eines geringeren Energieverbrauchs, geringerer Kapitalintensität, schnellerer Produktionszyklen, höherer Erträge und der Möglichkeit, 100 % recycelte Titanabfälle oder veredelte Titanminerale als Ausgangsmaterial zu verwenden.

- IperionX skaliert diese Technologien in seinem Titanium Manufacturing Campus in Virginia, um Hochleistungs-Titanprodukte herzustellen, die die Qualitätsmindeststandards übertreffen.

26. November 2024 / IRW-Press / IperionX Limited (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger, zirkulärer Titan-Lieferketten, freut sich, die erfolgreiche Übernahme der Vermögenswerte und des Portfolios an geistigen Eigentumsrechten von Blacksand Technology LLC bekannt zu geben.

Mit dem Erwerb sichert sich IperionX die exklusiven kommerziellen Rechte an den Patenten und proprietären Technologien, zu denen Green Rutile, Alkaline Roasting Hydrolysis, Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction und Hydrogen Sintering and Phase Transformation zählen.

Diese komplementären Technologien bieten erhebliche Vorteile gegenüber dem etablierten Kroll-Titanherstellungsverfahren - mit geringerem Energieverbrauch, niedrigeren Investitionskosten, kürzeren Zykluszeiten, höheren Produkterträgen und der Möglichkeit, 100 % Titanabfälle oder veredelte Titanminerale als Ausgangsmaterial zu verwenden.

IperionX entwickelt eine innovative End-to-End-Lösung für die amerikanische Titan-Lieferkette, die von der Produktion von Titanmineralen in den USA über die Veredelung dieser Minerale auf +99 % TiO2 bis hin zur Herstellung von Hochleistungsschmiedeteilen aus Titanmetall zu niedrigeren Kosten reicht. Die Technologien von IperionX ermöglichen die Herstellung eines breiten Spektrums hochfester geschmiedeter Titanlegierungen, die im Vergleich zu den derzeitigen branchenüblichen Verfahren eine erstklassige Nachhaltigkeit und eine überragende Energieeffizienz aufweisen.

Die Technologien verschaffen IperionX einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und einen erheblichen Wertzuwachs aus der Veredelung von Titanrohstoffen zu Titan-Fertigerzeugnissen im Vergleich zu den traditionellen Lieferketten der Titanindustrie. Die proprietären Technologien von IperionX machen die Verwendung von Titanschwamm und -rohblöcken überflüssig und ermöglichen die direkte Herstellung von höherwertigen Titanprodukten ab dem Knüppel-Stadium (billet stage).

IperionX ist nun damit befasst, das Technologieportfolio in seinem Titanium Manufacturing Campus in Virginia zu vermarkten. Im August 2024 nahm IperionX den neuen HAMR-Ofen erfolgreich in Betrieb und absolvierte den ersten Titan-Desoxygenierungs-Produktionslauf in Virginia. Der erfolgreiche Titanproduktionszyklus war ein bedeutender Meilenstein in der Anwendung der HAMR-Technologie und demonstriert die kommerziellen Fähigkeiten der Titan-Technologien von IperionX.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagt dazu:

Der Erwerb des preisgekrönten Portfolios an geistigen Eigentumsrechten ist ein wichtiger Meilenstein für IperionX, der uns die direkte Kontrolle über die Technologien und Innovationen verschafft, auf denen unsere Pläne für die Einrichtung einer durchgängigen, kostengünstigeren US-Titanlieferkette aufbauen, die für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit Amerikas entscheidend ist.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77579/IperionX_261124_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Die Titan-Technologien von IperionX - eine vollständige Titan-Wertschöpfungskette

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77579/IperionX_261124_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Der Produktionszyklus des HAMR-Ofens von IperionX

ANHANG B: EINZELHEITEN DER ÜBERNAHME

Die Übernahme der Vermögenswerte von Blacksand durch IperionX sieht eine Zahlung von 6 Mio. $ an Blacksand für die Ausübung der Kaufoption sowie die Einrichtung eines Stiftungslehrstuhls an der University of Utah zur Unterstützung der metallurgischen Forschung durch eine Schenkung eines über drei Jahre zahlbaren Betrags von 1 Mio. $ vor. IperionX wird Blacksand während der Laufzeit der Patente eine Royalty von 0,5 % des jährlichen Nettoumsatzes mit Titanpulver jenseits der Marke von 300 Mio. $ zahlen.

Blacksand verfügte im Rahmen einer exklusiven Lizenzvereinbarung mit der University of Utah Research Foundation (UURF) über die kommerziellen Rechte an den Technologien. Diese Lizenz ist vollständig abbezahlt und unterliegt keinen Royalties. Nach dem Erwerb von Blacksands Vermögenswerten durch IperionX wird die UURF-Lizenz von Blacksand auf IperionX übertragen, und die UURF wird mit IperionX zusammenarbeiten, um die Rechte an dem geistigen Eigentum an IperionX abzutreten. Zur vollständigen Ablösung der Rechte der UURF an den Technologien wird IperionX mehrere Zahlungen an die UURF leisten, darunter: 750.000 $ vor dem 1. Juli 2025; 1 Mio. $, wenn IperionX einen kumulierten Nettoumsatz von 200 Mio. $ erreicht; und 3 Mio. $ bei Erreichen eines kumulierten Nettoumsatzes von 400 Mio. $.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über den Zeitpunkt einer möglichen Notierung an der Nasdaq, Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Unsicherheiten und Risiken, die in den Unterlagen, die das Unternehmen regelmäßig bei der Australian Securities Exchange einreicht, und in Formblatt 20-F, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wird, zusammengefasst sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Sofern dies nicht nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Adam Karst, P.G., zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Karst ist ein Berater von IperionX. Herr Karst ist ein eingetragenes Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), einer anerkannten Berufsorganisation in Übersee (ROPO), sowie ein ausgebildeter Geologe im Bundesstaat Tennessee. Herr Karst verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art und den Typ der Mineralisierung im Gebiet des Projekts Titan und für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Karst erklärt sich damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diesen Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Pressemitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (ursprüngliche ASX-Pressemitteilung) entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com aufgerufen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihm keine neuen oder andere Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung angegebenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter hinsichtlich der Mineralressourcenschätzung, die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung enthalten ist, nach wie vor gelten und sich nicht erheblich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der entsprechenden kompetenten Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung nicht erheblich geändert wurden.

