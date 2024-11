Sparplan für eine Million in Aktien und jährlich 30.000 Euro Dividende

Viele Menschen träumen davon, finanziell unabhängig zu sein, aber nur wenige schaffen es. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen meist in der eigenen Persönlichkeit verborgen.

Doch mit einem gut durchdachten Sparplan und etwas Zeit kann der Traum von der finanziellen Freiheit Wirklichkeit werden. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf Aktien, denn sie stehen für die höchsten Renditeerwartungen.

Wer früh in sie investiert, hat die Chance, langfristig ein Vermögen von einer Million Euro aufzubauen und jährlich 30.000 Euro Dividende zu kassieren. Doch wie sieht der Weg dorthin aus und was gilt es zu beachten? Wagen wir einen Erklärungsversuch.

Regelmäßig in risikobehaftete Anlagen sparen

Ein Schlüssel zu dem Ziel eine Million in Aktien und jährlich 30.000 Euro Dividende ist die Kraft des Zinseszinses. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass nicht nur das angelegte Geld wächst, sondern auch die erwirtschafteten Erträge immer wieder reinvestiert werden und so zusätzliche Rendite bringen.

Vereinfacht dargestellt: Wer beispielsweise monatlich 500 Euro in einen breit gestreuten Aktienfonds oder ETF investiert und mit einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent pro Jahr rechnet, kann nach rund 36 Jahren die Millionengrenze erreichen. Wer seine Sparrate auf 1.000 Euro erhöht, erreicht das Ziel in rund 28 Jahren. Wer höhere Risiken eingeht und eine Rendite von 12 Prozent erzielt, braucht für die erste Variante nur 26 Jahre, für die zweite mit 1.000 Euro nur rund 20 Jahre.

Ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur finanziellen Freiheit ist auch die Wiederanlage der Dividenden. Wer seine Ausschüttungen nicht konsumiert, sondern wieder ins Depot legt, profitiert gleich doppelt vom Zinseszins. Das beschleunigt den Vermögensaufbau erheblich. Gleichzeitig hilft ein automatischer Sparplan, diszipliniert zu bleiben und regelmäßig zu investieren – unabhängig davon, ob die Märkte gerade steigen oder fallen.

Millionen-Depot: Basis für 30.000 Dividende

Eine Million Euro im Depot ist ein Meilenstein – aber das eigentliche Ziel ist es, mit diesem Kapital ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Bei einer Dividendenrendite von drei Prozent wäre dann eine jährliche Ausschüttung von 30.000 Euro möglich.

Das ist auch realistisch, wenn man in dividendenstarke Aktien oder ETFs oder Fonds investiert. Besonders geeignet sind Unternehmen mit einer soliden und langfristigen Dividendenpolitik, die sogenannten Dividendenaristokraten oder Dividendenwachstumswerte.

Zu den bekanntesten gehören Konzerne wie Johnson & Johnson (WKN: 853260), Procter & Gamble (WKN: 852062) oder Coca-Cola (WKN: 850663). Solche Unternehmen zahlen nicht nur seit Jahrzehnten zuverlässig Dividenden. Nein, sie erhöhen diese oft sogar Jahr für Jahr. Ihr Aktienkurs zieht dabei meist regelmäßig mit. Es gibt aber auch andere Aktien mit vielversprechendem Wertsteigerungspotenzial.

Auch Dividenden-ETFs bieten eine attraktive Möglichkeit, Erträge aus dem Depot zu generieren. Sie bündeln viele dividendenstarke Unternehmen und sorgen so für eine breite Streuung, die das Risiko reduziert. Ein Beispiel ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF, der auf Unternehmen mit hohen Dividenden setzt. Die Ausschüttungsrendite liegt hier mit knapp drei Prozent deutlich höher als bei bekannten Indizes wie dem S&P 500. Auch Immobilienfonds, sogenannte REITs, können eine interessante Beimischung sein, da sie oft hohe Ausschüttungen bieten.

Natürlich gibt es auch Hindernisse. Dividenden sind in Deutschland steuerpflichtig, die Abgeltungsteuer beträgt 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Außerdem sollte man bei ETFs oder Fonds auf die Kostenquote achten, denn hohe Gebühren können die Rendite schmälern.

Trotz dieser Punkte bleibt der langfristige Vermögensaufbau mit Aktien eine der effektivsten und etabliertesten Möglichkeiten, ambitionierte finanzielle Ziele zu erreichen. Wer früh einsteigt, regelmäßig spart und geduldig bleibt, kann sich problemlos ein solides Einkommen aus Dividenden aufbauen. Der Weg zum Millionen-Aktiendepot mit jährlicher Dividende von 30.000 Euro erfordert keine Wunder, sondern nur eine klare Strategie und Durchhaltevermögen. Mit der richtigen Planung wird dieser Traum Stück für Stück Wirklichkeit.

Der Artikel Sparplan für eine Million in Aktien und jährlich 30.000 Euro Dividende ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

