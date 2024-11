Trading-Chance JP Morgan: Antizyklischer Trade für Risikofreudige

Werbung

Seit vergangenem Herbst läuft die JP Morgan-Aktie in einem Aufwärtstrendkanal. Der Unternehmensgewinn legt dabei zwar sukzessiv zu, aber die Aktie steigt noch schneller. Vor allem, nachdem das US-Wahlergebnis hier mit einem Satz nach oben auf neue Rekorde beantwortet wurde. Damit ist ein „Best Case-Szenario“ vermutlich ganz oder großenteils eingepreist ... was die Chancen auf die Unterseite verlagert: Eine Trading-Chance Short.

Donald Trump will und wird wohl die Regulierungen im Bankensektor lockern ... und das massiv. Das würde Investmentbanken wie JP Morgan die Möglichkeit geben, höhere Risiken einzugehen. Was Trader zunächst mit höheren Gewinnen gleichsetzen, wenngleich da dann auch deutlich mehr schiefgehen könnte, diese von Trump als störend bis überflüssig angesehenen Regeln wurden ja als Konsequenz aus den fatalen Folgen der Subprime-Blase und deren Platzen 2008 eingeführt. Aber jetzt könnte man unterstellen, dass auch die erwarteten höheren Gewinne bereits eingepreist wurden, denn:

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist überboten

Die JP Morgan-Aktie ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14 bereits untypisch teuer bewertet, da wäre also ein Gewinnanstieg über dem Level des bisherigen bereits eingepreist. Und das sehen auch die Experten so, denn das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt aktuell bei 239 US-Dollar und wäre somit jetzt überboten. Und nur noch 13 der 22 die Aktie beobachtenden Analysten stufen die Aktie als kaufenswert sein – für JP Morgan ist das ein ungewöhnlich magerer Optimismus-Level. Man kann daraus ablesen, dass man hier bereits den Eindruck hat, dass jetzt auch der erhoffte „Trump-Effekt“ eingepreist ist.

Heiß gelaufen am oberen Ende des Trendkanals

Zugleich wäre JP Morgan auch aus charttechnischer Sicht „oben“, denn die Aktie hat jetzt das obere Ende des Aufwärtstrendkanals touchiert. Der erste Versuch eines „Überschießens“ am gestrigen Montag traf auf Abgabedruck, aber es wäre durchaus denkbar, dass der Kurs doch noch kurzzeitig nach oben hinaus läuft ... was dann aber mit tauglicher Wahrscheinlichkeit erst recht Gewinnmitnahmen auslösen würde, die dann in eine auf der Short-Seite nutzbare Korrektur münden.

Quelle: marketmaker pp4

Auch, wenn ein Short-Trade innerhalb eines Aufwärtstrends antizyklisch und damit natürlich hoch spekulativ ist: Angesichts dieses Chartbilds und mit einem Stop Loss, den wir mit 271 US-Dollar knapp über das höchste aller aktuellen Analysten-Kursziele (270 US-Dollar) legen, ist das ein Risiko, das ziemlich chancenreich daherkommt.

Antizyklischer Short-Trade nahe am Allzeithoch

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 336,310 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 271 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0510 einem Kurs von ca. 6,10 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die JP Morgan-Aktie lautet HT0R53.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 254,31 US-Dollar (Verlaufsrekord vom 25.11.)

Unterstützungen: 234,77 US-Dollar, 225,48 US-Dollar, 213,00 US-Dollar, 205,42 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die JP Morgan-Aktie

Basiswert JP Morgan Chase & Co. WKN HT0R53 ISIN DE000HT0R534 Basispreis 336,310 US-Dollar K.O.-Schwelle 336,310 US-Dollar Laufzeit open end Emittent HSBC Typ Knock-Out Zertifikat Short Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 6,10 Euro

