DIW: Ende der Stagnation in Deutschland "rückt in immer weitere Ferne"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft kommt dem DIW-Institut zufolge vorerst nicht aus dem Konjunkturtal heraus.

"Ein Ende der Stagnation rückt in immer weitere Ferne", erklärten die Berliner Ökonominnen und Ökonomen am Mittwoch zum Rückgang ihres Konjunkturbarometers. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Sommer nur ganz leicht um 0,1 Prozent gestiegen sei, deute sich für das laufende Quartal zumindest keine Beschleunigung an. "Die deutsche Wirtschaft verharrt im Tief", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. "Und die Unsicherheiten haben jüngst sowohl innen- als auch außenpolitisch noch erheblich zugenommen." So sei die Handlungsfähigkeit der aktuellen rot-grünen Minderheitsregierung stark eingeschränkt.

International sorge die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten für Nervosität. Insbesondere die künftige Handelspolitik der Vereinigten Staaten sei bisher kaum abschätzbar – "im schlimmsten Fall drohen deutliche Zollerhöhungen für Importe aus der EU". Trump hatte Anfang der Woche bereits höhere Zölle für die wichtigen Handelspartner Mexiko, Kanada und China angekündigt.

Die schwächelnde Wirtschaft treffe vor allem die deutsche Industrie, erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Produktionserwartungen der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe seien zwar im November etwas gestiegen, blieben aber gedämpft. "Für die deutsche Industrie sind die aktuell immer weiter zunehmenden Unsicherheiten Gift", erläuterte DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt. "Sie bremsen die Investitionsbereitschaft mehr und mehr aus." Doch auch bei den Dienstleistern bleibe die Lage schwierig. "Angesichts der Verunsicherung sparen die privaten Haushalte wieder mehr", hieß es.

