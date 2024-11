Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 27.11.2024 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.11.2024 Kursziel: 58,00 EUR (zuvor: 50,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Virtuelle Roadshow verdeutlicht Potenzial bei Traumhausverlosung - Prognosen und Kursziel angehoben Wir hatten jüngst die Gelegenheit, mit dem CFO der ZEAL Network SE Sebastian Bielski eine virtuelle Roadshow durchzuführen. Insgesamt haben die Investorengespräche unser positives Bild des Investmentcases gestärkt und das vielversprechende Potenzial der neuen Soziallotterie 'Traumhausverlosung' verdeutlicht. Traumhausverlosung: Die neue Soziallotterie von ZEAL war das zentrale Gesprächsthema mit den Investoren und wird vom Vorstand als potenziell ebenbürtiger Geschäftszweig zur bisherigen Lotterievermittlung angesehen. Die erste Verlosung war mit einem Spielvolumen von 8,6 Mio. EUR bereits deutlich erfolgreicher als ursprünglich erwartet. Die Kosten pro Neukunde (CPL) lagen für die neue Lotterie auf einem vergleichbaren Niveau wie im Stammgeschäft (Q3/24: 41,98 EUR/Neukunde). Damit fielen die Kundengewinnungskosten deutlich niedriger aus als erwartet. Der Vorstand wies jedoch darauf hin, dass aus diesem ersten Datenpunkt noch keine belastbaren Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der CPLs gezogen werden sollte. Das Unternehmen plant im kommenden Jahr mit drei Verlosungen und steigenden Häuserpreisen, wobei auch eine vierte Ausspielung denkbar wäre. Die aktuelle Lizenz erlaubt einen maximalen Häuserpreis von 3 Mio. EUR, was inklusive zusätzlicher Gewinne ein Spielvolumen von etwa 15 bis 16 Mio. EUR pro Verlosung ermöglichen würde. In Großbritannien, wo die ZEAL-Beteiligung Omaze die Verlosung bereits sehr erfolgreich durchführt, erfolgt eine Verlosung pro Monat, was auch innerhalb der aktuellen Lizenz von ZEAL in Deutschland möglich wäre. Zudem könnte das Unternehmen bei sehr erfolgreicher Entwicklung Ableger wie 'Traumferienhaus' oder 'Traumwohnung' starten, wofür allerdings zusätzliche Lizenzen erforderlich wären. Grundsätzlich ermöglicht die Traumhausverlosung eine attraktive Bruttomarge von durchschnittlich 35-40% auf das Spielvolumen (bestehend aus den Servicegebühren [28%] abzüglich maximaler Discounts von bis zu 10% zuzüglich der Kostendeckung [23%*67%=15,4%]). Bei vergleichbaren Kundengewinnungskosten dürfte die EBITDA-Marge dieses Produkts deutlich über dem aktuellen Konzerndurchschnitt von rund 30% auf den Nettoumsatz liegen. Die 'Traumhausverlosung' hat damit das Potenzial, ein wichtiger Wachstumstreiber zu werden und das Geschäftsmodell von ZEAL nachhaltig zu stärken. [Abbildung] Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Bestandsgeschäft wird in diesem Jahr maßgeblich von der Optimierung der Servicegebühren bei den staatlichen Lotterien beeinflusst. Diese Maßnahme wurde Ende des zweiten Quartals umgesetzt und hat zu einem spürbaren Anstieg der Bruttomarge in diesem Geschäftsbereich geführt, wie die folgende Grafik eindrucksvoll zeigt. Da diese Anpassungen nachhaltig sind, sollte sich das im dritten Quartal erreichte Margenniveau entsprechend fortsetzen und in der ersten Jahreshälfte 2025 für einen weiteren Wachstumsschub im Stammgeschäft sorgen. [Abbildung] Das Unternehmen plant derzeit keine weiteren Preisoptimierungen in diesem Ausmaß, schließt jedoch gezielte Anpassungen, wie beispielsweise eine differenzierte Preisstruktur nach Bundesländern, nicht aus. Darüber hinaus werden die Dauerspiele der Spielgemeinschaften entsprechend ihrer Laufzeiten erst schrittweise in die neue Preisstruktur überführt, was den positiven Margentrend auch über H1/25 hinaus unterstützen dürfte - allerdings mit deutlich reduzierter Dynamik. Prognoseanpassung: Bisher haben wir die Beiträge der neuen Traumhausverlosung lediglich über die Wachstumsraten des Lotteriegeschäfts berücksichtigt. Die ermutigenden Ergebnisse der ersten Verlosung, die im Rahmen der Quartalsberichterstattung veröffentlichten Details sowie die in der Roadshow aufgezeigten Potenziale haben uns jedoch dazu veranlasst, die Entwicklung der Traumhausverlosung explizit zu modellieren. Dies führt insbesondere ab 2026 zu einer spürbar stärkeren Umsatzentwicklung als bisher angenommen (CAGR 2025-2028: 13,0 % vs. 9,8 %). Fazit: Die Ergebnisse der ersten Ziehung und die in der Roadshow aufgezeigten Potenziale der Traumhausverlosung übertreffen unsere bisherigen Erwartungen. Dieses Produkt könnte sich zu einem starken zweiten Standbein neben dem Kerngeschäft der Lotterievermittlung entwickeln. Zudem besteht im Games-Bereich weiterhin die Optionalität, durch die Erweiterung des Spielangebots und eine Aufhebung der Werberestriktionen zusätzliches Wachstum zu erzielen. Wir sehen den Investmentcase daher auch nach dem Kursanstieg im Zuge des Tenderangebotes des Unternehmens zu 44,00 EUR als attraktiv an. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 58,00 EUR an (zuvor: 50,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 