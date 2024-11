TAGESVORSCHAU: Termine am 27. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 11:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/24 09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/24 10:30 DEU: Jahres-Pk zum GfK-Konsumklima 12/24 14:30 USA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Einkaufsmanager Index Chicago 11/24 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2023 09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2024, Frankfurt 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) 10:00 DEU: Bitkom, Online-PK "Black Friday: Wie digital shoppt Deutschland?" u.a. mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder 10:00 DEU: Turkish-German Energy Forum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen Alparslan Bayraktar + 15.55 Pressestatements von Bundeswirtschaftsminister Habeck und dem türkischen Minister Bayraktar 11:00 DEU: Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm u.a. zu Ergebnissen der Rotkäppchen-Mumm Trendstudie 2024, Eltville DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) +09.15 h Keynote Lars Bailkoski, Geschäftsführer Stellantis Deutschland +09.25 h Keynote Dr. Holger Engelmann, CEO Webasto DEU: Solar-Fachmesse «Solarsolutions», Düsseldorf FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Siemens Healthineers, Uniail-Rodamco-Westfield, Symrise, Vonovia, ASML (bis 28.11.24), Paris FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. mit Volkswagen, FMC AG, BASF, Traton, Daimler Truck Holding, GSK (bis 28.11.24), Paris

