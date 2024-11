EQS-News: Whitelane-Studie 2024: DATAGROUP überzeugt erneut als IT-Dienstleister bei der Kundenzufriedenheit

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Whitelane-Studie 2024: DATAGROUP überzeugt erneut als IT-Dienstleister bei der Kundenzufriedenheit



28.11.2024

Pliezhausen, 28. November 2024 – In der Whitelane-Studie 2024 zur Kundenzufriedenheit im IT-Sourcing konnte sich DATAGROUP als zuverlässiger und leistungsstarker Partner positionieren. Besonders hervorgehoben wurde die Spitzenplatzierung im Bereich Workplace Services, in dem DATAGROUP die höchste Kundenzufriedenheit in Deutschland erreichte. Zudem konnte das Unternehmen in weiteren Schlüsselbereichen wie Application Services und Cloud & Infrastructure hervorragende Ergebnisse erzielen und sich als einer der bevorzugten IT-Dienstleister etablieren.

In der diesjährigen Studie des Marktforschungsinstituts Whitelane Research positioniert sich DATAGROUP mit einem Zufriedenheitswert von 76 Prozent als „Strong Performer“ und beweist damit erneut eine hohe Qualität und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit Kunden. Mit 37 teilnehmenden Kunden verzeichnet das Unternehmen eine deutlich überdurchschnittliche Anzahl an Rückmeldungen aus allen untersuchten Servicebereichen, die eine breite und repräsentative Basis für die Bewertung der Leistungen bildet. Die Whitelane-Studie analysierte über 280 Unternehmen mit den größten IT-Budgets in Deutschland und beurteilte mehr als 900 einzelne IT-Sourcing-Beziehungen sowie über 850 Cloud-Plattform-Sourcing-Beziehungen.

„Wir sind stolz auf diese starke Positionierung in der Whitelane-Studie. Die Ergebnisse bestätigen unser Engagement, stets exzellente Dienstleistungen zu bieten und in enger Partnerschaft mit unseren Kunden die Digitalisierung voranzutreiben,“ so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Besonders im Bereich Workplace Services, in dem wir die höchste Kundenzufriedenheit erreichen konnten, zeigt sich, dass unser umfassender und kundenorientierter Ansatz im täglichen Betrieb einen echten Mehrwert bietet.“

Im Bereich Workplace Services erreichte DATAGROUP den ersten Platz und bietet damit die höchste Kundenzufriedenheit aller untersuchten Dienstleister in Deutschland. Die Services umfassen die Bereitstellung und Betreuung moderner Arbeitsplatzlösungen, die für Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung produktiver Arbeitsumgebungen spielen. In der Sparte Application Services, die sich auf die Bereitstellung und den Betrieb von Anwendungssoftware konzentriert, erreichte DATAGROUP Platz 4 und wurde als „Exceptional Performer“ ausgezeichnet. Ebenso im stark wachsenden Bereich Cloud & Infrastructure. Als eines der strategischen Fokusthemen des Unternehmens stehen die Cloud Services für flexible und zukunftsorientierte Lösungen, die es Kunden ermöglichen, ihre IT-Infrastrukturen zu modernisieren und ihre Digitalisierung voranzutreiben. Die Auszeichnung reflektiert die Investitionen von DATAGROUP in innovative Technologien und die Fähigkeit, Kunden durch individuell kombinierte Multi-Cloud-Services zu unterstützen.

Alle genannten Services von DATAGROUP sind in der unternehmenseigenen CORBOX gebündelt, einer modular aufgebauten IT-Service-Suite, die Kunden eine ganzheitliche und flexible Lösung für ihre IT-Anforderungen bietet. Von Workplace Services über Application Management bis hin zum Cloud- und Security-Betrieb ermöglicht die CORBOX eine nahtlose Integration aller IT-Dienstleistungen aus einer Hand. Die Ergebnisse in der Whitelane-Studie bestätigen die Leistungsfähigkeit dieses einzigartigen Service-Ansatzes.

Über Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich auf IT-Sourcing-Forschung in ganz Europa konzentriert. In ihren einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Sourcing-Studien befragt Whitelane die CIO der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in unterschiedlichen Ländern zu ihren Sourcing-Plänen und IT- und Cloud-Dienstleistern. Weitere Informationen unter www.whitelane.com.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.



