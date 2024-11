Israel verstärkt Beschuss im Zentrum des Gazastreifens

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Das israelische Militär hat den Beschuss des Gazastreifens vor allem im Zentrum verstärkt.

Auch im Norden und Süden flog die Luftwaffe Angriffe. Im gesamten palästinensischen Küstenstreifen wurden dabei nach Angaben von Medizinern in der Nacht zu Donnerstag und am Morgen 17 Menschen getötet. Israel kommentierte dies zunächst nicht. Im Gazastreifen gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zu einer Waffenruhe zwischen dem israelischen Militär und der radikalen Hamas kommen könnte. Israels Regierung hat die Vernichtung der Hamas als Ziel ausgerufen. Im Libanon dagegen schien die am Mittwochmorgen in Kraft getretene 60-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz zu halten. Die beiden extremistischen Organisation sind verbündet und gehören wie unter anderem die Huthi-Rebellen im Jemen der vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes an.

Bei zwei getrennten israelischen Luftangriffen auf ein Haus und ein Ziel in der Nähe des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahija im nördlichen Gazastreifen wurden sechs Menschen getötet. Vier Menschen starben in Chan Junis im Süden, als ein israelischer Angriff ein Motorrad traf. In Nuseirat, einem der acht historischen Flüchtlingslager im Gazastreifen, flog die israelische Luftwaffe mehrere Angriffe, bei denen ein mehrstöckiges Gebäude zerstört und Straßen vor Moscheen getroffen wurden. Mindestens sieben Menschen wurden der palästinensischen Gesundheitsbehörde zufolge getötet. Laut Sanitätern sind darunter eine Frau und ein Kind.

Auslöser des seit über einem Jahr währenden Gaza-Krieges ist der Überfall der Hamas auf den Süden Israels, bei dem nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln verschleppt wurden. Im Gazastreifen sollen noch rund 100 von ihnen gefangengehalten werden.

In dem durch die israelischen Angriffe weitgehend zerstörten schmalen Küstenstreifen wurden nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde rund 44.200 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet.

In Rafah, das im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten liegt, drangen israelische Panzer Anwohnern zufolge noch tiefer in den nordwestlichen Teil der Stadt vor.

Monatelange Versuche, eine Waffenruhe auszuhandeln, haben kaum Fortschritte gebracht, und die Gespräche liegen nun auf Eis. Der Vermittler Katar hat seine Bemühungen ausgesetzt, bis beide Seiten zu Zugeständnissen bereit sind.

