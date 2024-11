Börsengang der Tochter Talabat bringt Delivery Hero Milliarden

Frankfurt (Reuters) - Der geplante Börsengang der Nahost-Tochter Talabat in Dubai spült Delivery Hero Milliarden in die Kassen.

Der Essenslieferant teilte die Papiere am Freitag am oberen Ende der Angebotsspanne zu und ebnete den Weg für das größte Börsen-Debüt des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Erstnotiz ist für den 10. Dezember geplant.

Interessenten erhalten insgesamt 4,66 Milliarden Talabat-Papiere zum Preis von umgerechnet jeweils 0,41 Euro. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro. Alle angebotenen Aktien stammen von Delivery Hero. Wegen der hohen Nachfrage wirft der Mutterkonzern 20 statt der ursprünglich geplanten 15 Prozent der Talabat-Anteile auf den Markt. Delivery Hero betonte, langfristig die Mehrheit an der wachstumsstarken Nahost-Tochter behalten zu wollen.

Zum Ausgabepreis wird Talabat umgerechnet mit insgesamt 9,55 Milliarden Euro bewertet. Analysten hatten die Firma auf bis zu 12,5 Milliarden Euro taxiert. Der Essenslieferant peilt für 2024 einen Anstieg des über die Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumens (GMV) um fast ein Viertel an. Außerdem stellte er Dividendenzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht.

