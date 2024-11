EQS-Media / 29.11.2024 / 08:00 CET/CEST



wienerberger startet Europas „grünste“ Ziegelproduktion und setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Bauen

wienerberger eröffnet modernisiertes Ziegelwerk in Uttendorf (AT) mit weltweit größtem elektrischen Industrieofen

Der Demo-Standort setzt neue Maßstäbe und ermöglicht die nachhaltigste Ziegelproduktion innerhalb der wienerberger

Strom aus ökologischen Quellen wie einer eigenen PV-Anlage reduziert die Emissionen der Produktion um rund 90 %

Wien, 29. November 2024 – Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat wienerberger, führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement, am 28. November sein modernisiertes Ziegelwerk in Uttendorf, Österreich eröffnet. Mit dem weltweit größten industriellen Elektroofen setzt das Werk neue Maßstäbe für nachhaltige Ziegelproduktion. Durch den Betrieb mit Ökostrom – etwa aus der hauseigenen PV-Anlage – reduziert wienerberger damit die Emissionen für die Ziegelproduktion um rund 90 % und den Energieverbrauch insgesamt um ein Drittel.

Dieser Erfolg ist Teil des Projekts „GreenBricks“: Dabei entwickelt wienerberger innovative Lösungen für ökologisches, ressourcensparendes Bauen und erprobt sie in Uttendorf. Neben dem revolutionären Elektroofen testet das Unternehmen hier aktuell auch neuartige Tonmischungen: Anstelle von Kohle oder Papierfasern werden klimafreundlichere Sägespäne eingesetzt, die bei der lokalen Holzverarbeitung anfallen. Dank dieser und anderer Innovationen betreibt wienerberger in Uttendorf nun Europas nachhaltigste Ziegelproduktion, und setzt damit neue Maßstäbe in der Baustoffindustrie. Von der gesammelten Expertise und den entwickelten Technologien profitieren künftig auch andere wienerberger Standorte.

Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO von wienerberger: „Wir tragen die Verantwortung, künftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Der Bausektor spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn Gebäude sind weltweit für ein Drittel des Energieverbrauchs und fast 40% der CO₂-Emissionen verantwortlich. Umso mehr freut es mich, dass wir mit der Wiedereröffnung unseres modernisierten Ziegelwerks in Uttendorf einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht haben. Dieser Erfolg motiviert uns, weiter voranzugehen. Mit innovativen Lösungen für leistbares und ressourcenschonendes Bauen leisten wir einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Ziele des European Green Deal. Damit gestalten wir die Zukunft nachhaltig und übernehmen Verantwortung – als Teil der Lösung.“

Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele

Das Werk in Uttendorf wird bereits seit 1987 von wienerberger betrieben und ist unter anderem ein Demo-Standort für die Innovationen des Unternehmens. So wurde 2019 auch die neuartige Hochtemperatur-Wärmepumpe für Trocknungsprozesse erprobt. Für die Entwicklung des Elektroofens investierte wienerberger insgesamt rund 30 Mio. €, der Testbetrieb läuft ab jetzt mit einer Produktionskapazität von 270 Tonnen Ziegel pro Tag.

Damit ist das Werk ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von wienerberger, in deren Rahmen das Unternehmen noch weitere ambitionierte Ziele verfolgt. Mit einem Fokus auf Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und weitere Bereiche gibt wienerberger den Weg für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für kommende Generationen vor. Die Ziele des Programms werden alle drei Jahre aktualisiert, zuletzt im Jahr 2023. Bis 2026 wird das Unternehmen unter anderem seine Emissionen in der Produktion um 25 % reduzieren und den Anteil verkaufter recycel- oder wiederverwendbarer Produkte auf über 90 % erhöhen. Außerdem werden bis dahin 75 % des Gesamtumsatzes aus Bauprodukten zur Errichtung von Netto-Null-Gebäuden mit neutraler Klimabilanz erwirtschaftet. Damit positioniert sich wienerberger als international führender Lösungsanbieter und Impulsgeber für eine nachhaltige Bauwirtschaft.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Wienerberger AG

Schlagwort(e): Industrie

29.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: investor@wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2039495

Ende der Mitteilung EQS-Media

2039495 29.11.2024 CET/CEST