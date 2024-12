Du brauchst nicht jeden Monat eine Dividende für die finanzielle Freiheit!

Jeden Monat eine hohe Dividende bedeutet die finanzielle Freiheit? Ja, durchaus. Wenn deine passiven Einkünfte deinen Lebensunterhalt decken, so können wir sagen: Man ist finanziell frei! Es wartet der Dauer-Urlaub. Das Jetski. Die Hängematte. Oder das, wofür du wirklich brennst.

So schön das auch klingen mag: Jeden Monat Dividende müssen nicht zwangsläufig sein. Als Investor hast du viele Optionen. Aber eines solltest du nie außer Acht lassen. Nämlich, dass die Qualität deiner passiven Einkünfte wichtiger ist, als das Zahlungsintervall.

Jeden Monat Dividende: Finanzielle Freiheit beruht auf Qualität!

Um an dieser Stelle ehrlich und transparent zu sein. Man kann die finanzielle Freiheit aufbauen, indem man jeden Monat eine starke Dividende kassiert. Das umfasst auch eine solide Qualität. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust Realty Income gilt als Musterbeispiel für eine derartige Zahlung. Aber wir kommen hier sehr schnell an ein Ende. Viele Aktien mit einer monatlichen Ausschüttung existieren nämlich nicht.

Wenn wir dann noch diejenigen ausklammern, die ein leichtes Wachstum und ausreichende Stabilität bieten, kommen wir schnell zu einem überschaubaren Kreis. Es leidet daher mindestens die Diversifikation, die wir anstreben. Oder eben auch die Möglichkeiten, die wir haben. Anstatt sich daher auf das Zahlungsintervall zu konzentrieren, würde ich lieber die Qualität der Ausschüttungen in den Vordergrund stellen.

Ich glaube, dass ein jeder Investor versuchen sollte, eine möglichst gute und starke Dividende allgemein zu erhalten. Das heißt: Stabilität und ein moderates Wachstum sind wichtiger, als die Regelmäßigkeit. Einem monatlichen Ausschüttungsintervall würde ich jedenfalls keine Ausschüttung unterwerfen, die auf einem wackeligeren Fundament basiert. Aber die monatlich ist.

Das Unternehmen, das Ausschüttungsverhältnis, das Dividendenwachstum oder auch ein defensives Geschäftsmodell sind die wirklich entscheidenden Aspekte. Den Rest kannst du dir selbst aufbauen, indem du dich budgetierst. Das heißt, in dem du Monate mit einer niedrigeren Ausschüttung ausgleichst mithilfe stärkerer Auszahlungen in anderen Monaten. Eigentlich kein Hexenwerk. Und keine bahnbrechende Erkenntnis. Aber es ist doch wichtig, das hin und wieder immer mal zu betonen.

Ein starker Korb festigt deine Einkünfte

Deshalb rate ich dir eines: Baue dir einen starken Korb an Aktien mit einer soliden Dividende auf. Achte nicht unbedingt auf die Intervalle. Sondern konzentriere dich auf die Unternehmen und die stärke der Ausschüttungen. Monatliche Dividenden können für deine finanzielle Freiheit ein Baustein sein. Aber letztlich erreichst du dieses große Ziel eher, wenn du dich einfach auf die besten Aktien konzentrierst, die dir stabile Einkünfte ermöglichen können. Ganz egal, welches Ausschüttungsintervall sie besitzen.

Achte außerdem auf die Risiken. Meide Dividendenaktien, bei denen eine Kürzung für dich wahrscheinlich erscheint. Oder auch nur möglich. Deine finanzielle Stabilität beruht schließlich darauf, dass dir die Aktien in deinem Depot Stabilität und ein regelmäßiges Einkommen liefern.

Konzentriere dich wirklich auf die besten Aktien mit starken Dividenden. Das Intervall mag es im Alltag für dich einfacher machen. Aber das ist es nicht, worum es sich eigentlich dreht. Die finanzielle Freiheit ist kein Timing. Sondern den größten Schritt in diese Richtung gehst du mit einem gut gestreuten Korb an soliden Einkommenspotenzialen.

Der Artikel Du brauchst nicht jeden Monat eine Dividende für die finanzielle Freiheit! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

Aktienwelt360 2024