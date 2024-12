Aktien Europa Schluss: Positiver Dezember-Auftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit Gewinnen in die Woche und den Monat Dezember gestartet. Der EuroStoxx 50 endete mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 4.846,73 Punkten. Außerhalb des Euroraums kletterte der Schweizer Leitindex SMI um 0,55 Prozent auf 11.829,24 Zähler und knüpfte damit an die Gewinne der Vorwoche an. Der britische FTSE 100 legte um 0,31 Prozent auf 8.312,89 Punkte zu.

Der französische Cac 40 verlor zunächst mehr als ein Prozent an Wert, da das voraussichtliche Ende der französischen Regierung für Verunsicherung sorgte. Im späten Handel erholte sich der Index aber wieder und schloss kaum verändert. Frankreichs Regierung hatte ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt und muss nun mit einem Sturz durch die Opposition rechnen. Vor allem das hohe französische Haushaltsdefizit verunsicherte die Finanzmärkte./edh/mis