Allianz: Gesamtverzinsung von Lebensversicherungen stabil

STUTTGART/ MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz sinkender Leitzinsen hält die Allianz die Gesamtverzinsung ihrer Lebensversicherungen stabil. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", sagte Volkmar Priebe, Vorstand bei der Allianz Lebensversicherung in Stuttgart. "Die Zinsen sind schon wieder im Sinkflug, aber wir halten unsere Flughöhe." Die Gesamtverzinsung "klassischer" Lebens- und Rentenversicherungsverträge bleibt demnach bei 3,5 Prozent, für neuere Verträge mit abgespeckter Garantie bei 3,8 Prozent.

Die Allianz ist größter deutscher Versicherer und auch in der Lebensversicherung mit mehr als zehn Millionen Kunden Marktführer, insofern haben die Ankündigungen des Münchner Dax -Konzerns branchenweites Gewicht. Lebensversicherungspolicen sind in der Bundesrepublik nach wie vor eine der populärsten Formen privater Kapitalanlage und Altersvorsorge. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Versicherer gab es im Jahr 2023 insgesamt 81,4 Millionen laufende Verträge, fast so viele wie Einwohner.

Interesse an Lebensversicherungen weiter hoch

Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung belässt die Allianz für "klassische" Verträge bei 2,7 Prozent, für neuere Policen bei 2,8 Prozent. "Die Aussage gilt für Kunden, die bereits bei uns sind, wie für neue Kundinnen und Kunden", sagte Priebe. Die laufende Verzinsung bezieht sich auf den Sparanteil nach Abzug der Kosten des Versicherers. Hinzu kommt am Ende der Laufzeit des Vertrages der Schlussüberschuss.

Nach dem Ende der Nullzinsphase und dem anschließenden rapiden Zinsanstieg hatte die Allianz Leben in den vergangenen zwei Jahren ihre Verzinsung zweimal in Folge erhöht. Mittlerweile zeigt die Zinskurve jedoch wieder nach unten, die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen mittlerweile dreimal in Folge wieder gesenkt. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 12. Dezember bevor, viele Börsenfachleute erwarten eine weitere Senkung.

Das Interesse der Kundschaft an Lebensversicherungen ist nach Priebes Worten nach wie vor hoch. "Wir sehen in der Breite viel Zuspruch, sowohl bei Einmalbeiträgen als auch bei Produkten mit laufenden Beiträgen."/cho/DP/nas