ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Inditex auf 'Hold' - Ziel hoch auf 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Inditex von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro angehoben. Zwei Jahre lang seien die Aktien von Luxusgüterherstellern schlechter gelaufen als Einzelhandels- und Sportartikeltitel, was sich im zweiten Halbjahr 2025 ändern sollte, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die chinesische Konsumschwäche dürfte eher zyklisch als strukturell sein und das dortige Verbrauchervertrauen sich dank Maßnahmen zur Konjunkturbelebung verbessern. Mögliche US-Zölle seien für Luxusgüterhersteller zudem weniger relevant als für Einzelhändler und Sportwarenproduzenten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

