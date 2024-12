ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stellantis auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach den Wechseln an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Der Abschied des Konzernchefs und des Finanzvorstands in so kurzer Zeit sei ein beispielloses Hemmnis für Anleger, die in den Autobauer investieren wollten, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Interimschef sei aber eine solide Lösung für die Zeit der Suche nach einem Nachfolger./ag/zb

