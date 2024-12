Baerbock in China angekommen

PEKING (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem zweiten China-Besuch in Peking angekommen. Die Grünen-Politikerin erreichte den Hauptstadtflughafen am Vormittag (Ortszeit) und wollte anschließend im Staatsgästehaus ihren chinesischen Kollegen Wang Yi treffen. Themen dürften unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Rolle als Moskaus wichtigster Rückhalt darin sein.

Baerbock will während ihres eintägigen Aufenthalts auch Wirtschaftsvertreter sprechen. Die deutsche Handelskammer in Peking veröffentlichte dazu, dass sich laut einer Umfrage 73 Prozent von 546 ihrer Mitgliedsfirmen im "Reich der Mitte" eine stärkere Betonung Chinas als Partner wünschten. "Die deutsche Wirtschaft erwartet von der Politik mehr Unterstützung, etwa durch gezielte Kooperationsformate, die deutsche Unternehmen bei ihren Partnerschaften unterstützen können", sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied der AHK in Nordchina, Oliver Oehms.

Bei der Unterredung mit Wang Yi dürfte auch der schwelende Handelskonflikt mit der EU um Extrazölle auf chinesische E-Autos eine Rolle spielen. Deutsche Autobauer, für die China ein sehr wichtiger Markt ist, fürchten dadurch Gegenmaßnahmen Pekings./jon/DP/zb