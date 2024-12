Blogger - Russland entlässt für Syrien verantwortlichen General

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Nach dem überraschenden Vormarsch von Aufständischen in Syrien hat Russland Kriegsbloggern zufolge seinen für das Land verantwortlichen General Sergej Kisel entlassen.

Über die Absetzung des 53-Jährigen berichteten am Sonntag der dem russischen Verteidigungsministerium nahestehende Telegram-Kanal Rybar und der Blog Voenny Osvedomitel (Militärischer Informant). Unbestätigten Berichten zufolge soll Kisel durch Generaloberst Alexander Chaiko ersetzt werden. Eine Stellungnahme des Verteidigungsministerium dazu gab es zunächst nicht. Russland hat aber etwa auch im Ukraine-Krieg seine Militär-Strukturen umgebaut, ohne dies öffentlich bekannt zu geben.

Der Iran und Russland sind die wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, während die Türkei Rebellengruppen unterstützt. Die syrische Armee hatte am Samstag erklärt, Dutzende ihrer Soldaten seien bei einem Großangriff von Rebellen getötet worden, die in die Stadt Aleppo eingedrungen seien. Am Sonntag teilte die Armee mit, sie habe mehrere Städte zurückerobert, die zuletzt von Rebellen überrannt worden seien.

