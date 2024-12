Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Personalie

Erweiterung des Verwaltungsrats



02.12.2024 / 06:00 CET/CEST





Der Verwaltungsrat von Bucher Industries schlägt der Generalversammlung vom 16. April 2025 Manja Greimeier zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Mit der Wahl von Manja Greimeier wird das Gremium ergänzt und besteht wieder aus sechs Mitgliedern.

Die Betriebswirtschaftlerin verfügt über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld in der Industrie und ist deutsche Staatsbürgerin. Manja Greimeier war 14 Jahre beim französischen Automobilzulieferer Valeo unter anderem als Gesamtverantwortliche für die Geschäftseinheit Kamerasysteme tätig. In dieser Funktion war sie für Entwicklung, Projektmanagement, Finanzen und Business Development zuständig und verantwortete Produktionsstandorte in Europa, in den USA und in China. Seit 2017 ist Manja Greimeier in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Continental AG tätig. Als Leiterin ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) trug sie die weltweite Verantwortung für dieses Segment. Aktuell führt sie das globale Erstausrüstungsgeschäft des Reifenbereichs für Personen- und Nutzfahrzeuge und ist Teil der Geschäftsleitung der Continental Reifen Deutschland GmbH. Manja Greimeier verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Sensor- und Kameratechnologie für den Fahrzeugbau, die für Bucher zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Als erfahrene Führungspersönlichkeit in innovativen und weltweit tätigen Industrieunternehmen wird Manja Greimeier eine wertvolle Ergänzung im Verwaltungsrat von Bucher Industries sein

Kontakt

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com

