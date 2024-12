Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in Kenia

NAIROBI (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) führt am Montag Gespräche in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und informiert sich über den Ausbau erneuerbarer Energien in dem ostafrikanischen Land. Im Mittelpunkt des zweitägigen Besuches steht die Teilnahme am fünften Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel, den Habeck am Dienstag zusammen mit Kenias Premierminister Musalia Mudavadi eröffnen will.

Dabei handelt es sich um die wichtigste Wirtschaftsveranstaltung Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent. Erwartet werden 500 bis 600 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Afrikas und aus Deutschland.

Habeck will sich in Kenia auch über die Fachkräfteausbildung sowie die Start-up-Szene und die Digitalwirtschaft informieren. Am ersten Tag seiner Reise sind unter anderem der Besuch einer Berufsschule und eines Geothermie-Kraftwerks geplant.

Afrika ist für die deutsche Wirtschaft wegen der hohen wirtschaftlichen Dynamik interessant. Der Kontinent verzeichnet hinter Asien die zweithöchste Wirtschaftswachstumsrate weltweit. Prognostiziert wird nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bis 2029 ein Wachstum von 4,3 Prozent.

Der deutsche Außenhandel erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von 61,2 Milliarden Euro. Dabei nahmen die deutschen Exporte um 8,3 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro zu, während die Importe um 4,9 Prozent auf 32,5 Milliarden Euro zurückgingen. Dies erklärt sich unter anderem aus deutlich gesunkenen Preisen für Rohstoffe, die Deutschland aus Afrika bezieht. Mit dem Kauf von wichtigen Mineralien in Afrika will sich die deutsche Wirtschaft auch unabhängiger von China machen./sk/DP/mis