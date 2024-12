Huthi reklamieren Angriffe auf Israel für sich

SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat ihre Angriffe auf Israel nach eigenen Angaben fortgesetzt. Die militant-islamistische Gruppe reklamierte drei Drohnen-Attacken, die innerhalb der vergangenen 48 Stunden ausgeführt worden sein. Unterstützt wurden die Huthi dabei laut einer Mitteilung von dem sogenannten Islamischen Widerstand im Irak.

Am Montag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben eine vom Osten her anfliegende Drohne abgeschossen, bevor sie in den israelischen Luftraum eindringen konnte. Ein israelisches Kriegsschiff im Roten Meer habe das unbemannte Flugobjekt mit einer Rakete zerstört.

Vergangene Woche hatten die Huthi verkündet, trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, ihre Angriffe auf Israel fortsetzen zu wollen./arb/DP/ngu