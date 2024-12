Nato-Außenminister beraten mit neuem ukrainischem Kollegen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird an diesem Dienstag erstmals zu Gesprächen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Nato-Staaten in Brüssel erwartet. Bei einem Arbeitsabendessen soll es unter anderem um die Lage an der Front sowie den aktuellen Unterstützungsbedarf der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland gehen. Die ukrainischen Truppen sind derzeit vor allem in der Ostukraine stark unter Druck und müssen nahezu täglich Positionen aufgeben.

Die Beratungen mit Sybiha sind Teil eines zweitägigen Nato-Außenministertreffens, das am Dienstagnachmittag mit Beratungen mit Jordaniens König Abdullah II. beginnt. Dabei soll es um einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen gehen.

Am zweiten Tag sind am Mittwoch Gespräche über den laufenden Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses geplant. Hintergrund sind dabei vor allem Bedrohungen aus Russland und China - zum Beispiel durch sogenannte hybride Angriffe. Dies können zum Beispiel Cyberattacken oder Sabotageakte gegen Infrastruktur sein, die sich nur schwer oder gar nicht einem bestimmten Urheber zuordnen lassen./aha/DP/ngu