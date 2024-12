Bitcoin kratzt an 100.000-Dollar-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwochabend an der Marke von 100.000 US-Dollar gekratzt. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg er bis auf 99.250 US-Dollar und blieb damit nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch sowie unter der runden Marke, die noch ungeknackt ist. Zuletzt kostete ein Bitcoin noch 98.536 Dollar.

Als einer der stärksten Preistreiber gilt der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Viele Investoren verbinden mit ihm die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierungen für Kryptowährungen. Seit dem Wahlerfolg Trumps Anfang November ist der Preis für einen Bitcoin um etwa 30.000 Dollar gestiegen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, will Trump den Finanzunternehmer Paul Atkins als neuen Chef der US-Börsenaufsicht SEC nominieren. "Paul ist ein bewährter Verfechter vernünftiger Vorschriften", schrieb Trump. Er wisse, dass digitale Vermögenswerte und andere Innovationen entscheidend seien, um Amerika großartiger zu machen als je zuvor. Atkins gilt als Unterstützer von Kryptowährungen. Die "New York Times" bezeichnete ihn als "wirtschaftsfreundlichen Konservativen"./mis