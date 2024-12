Pistorius und Habeck wollen Donnerstag mit Rüstungsindustrie beraten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollen am Donnerstag Spitzenvertreter der deutschen Rüstungsindustrie treffen.

Die Zusammenkunft solle am Vormittag in Berlin stattfinden, sagten mehrere mit den Planungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei wollten die beiden Minister der Wirtschaft die Nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie vorstellen, die am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden sollte. Beschlüsse seien bei dem Treffen aber nicht zu erwarten, so mehrere Insider.

